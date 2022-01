La quarta generazione di nuova Octavia, da anni best-seller in Italia tra le Wagon di segmento C, rappresenta un punto di svolta per il Marchio boemo. Il modello che ha sostenuto più di ogni altro la crescita di Škoda sui mercati internazionali, si presenta interamente rivisto e rappresenta quanto di meglio il brand può offrire in fatto di design, sicurezza e connettività. La eSim Lte integrata garantisce la connessione dati ai sistemi Care Connect, Accesso Remoto e Infotainment Online (di serie) oltre a permettere di ricevere aggiornamenti software e mappe Over The Air e introduce per la prima volta su una Škoda il Servizio di Functions On Demand, ossia la possibilità di acquistare direttamente dallo Shop nel sistema infotainment alcune funzionalità aggiuntive. Dal punto di vista della sicurezza attiva, nuova Octavia è dotata di serie di Front Asistant con riconoscimento pedoni e ciclisti, Collision Avoid Assistant, Lane Assistant, radar Acc per il mantenimento di distanza di sicurezza e frenata automatica, sistema di monitoraggio della stanchezza del conducente e parking distance control con frenata di emergenza automatica. Nel dettaglio la Skoda Octavia Wagon 2.0 Tdi Evo Scr Dsg 4x4 Scout è lunga 469 cm, larga 183 cm, alta 147 cm con un bagagliaio da 640 a 1.700 litri. Nella versione 2.0 Tdi Evo Scr Dsg 4x4 Scout costa 37.650 euro con motore a gasolio di 1.968 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 110 kW/150 cavalli ed una coppia massima di 360 Nm a 1.600 giri/min. La trazione è integrale permanente. Il serbatoio ha una capienza di 45 litri. Le emissioni di CO2 sono di 156 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 8,5 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 218 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.566 kg.

