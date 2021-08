Škoda Re-X1: Fabia elettrica per i rally firmata Kreisel

1' di lettura

Il motorsport si tinge sempre più di elettrico. E anche l’auto di maggior successo al mondo nella categoria Rally2, la Škoda Fabia, arriva in versione agli ioni di litio. Škoda Motorsport ha sviluppato la Fabia da rally elettrica insieme a Kreisel Electric, fornitore della tecnologia ibrida che dalla prossima stagione diventerà obbligatoria per il campionato del mondo rally (Wrc). La base è quella della Fabia Rally2 evo, con alcune modifiche al telaio per poter ospitare il powertrain elettrico.

Le performance sulla carta sono davvero interessanti: la potenza massima è di 260 kW e la coppia massima di 600 Nm, mentre il motore turbo benzina da 1.6 litri di della Rally2 evo eroga 214 kW e 425 Nm. I primi test sono stati sviluppati con assetto da asfalto ma prossimamente verranno svolti anche su terra e in occasione di gare.

