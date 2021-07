Škoda Re-X1 Kreisel: ecco come sarà la Fabia elettrica da rally

2' di lettura

Skoda motorsport sta sviluppando la Fabia versione rally con motore elettrico. Sviluppata sulla base di una Škoda Fabia Rally2 evo e alimentata da un sistema a 860 Volt che fornisce una potenza massima di 260 kW, la concept car è stata omologata dalla Federazione Austriaca Motorsport Fam (Öamtc). Il debutto nel Campionato Austriaco Rally è atteso per il mese di luglio.

Skoda e Kreisel insieme per la prossima generazione di auto da rally

Il motorsport si tinge sempre più di elettrico. E quando Kreisel Electric, fornitore della tecnologia ibrida obbligatoria della generazione 2022 delle auto per il Campionato Mondiale Rally FIA (Wrc), ha iniziato a cercare partner per lo sviluppo di un’auto da rally completamente elettrica, Škoda Motorsport ha visto un’opportunità interessante. Basandosi sull’esperienza maturata con l’auto di maggiore successo al mondo nella categoria Rally2, il reparto motorsport della casa boema (con sede a Mladá Boleslav) ha aggiornato il telaio Skoda Fabia Rally2 evo in modo che potesse ospitare un powertrain elettrico firmato Kreisel. Il risultato è la concept car Škoda Re-X1 Kreisel, che combina il migliore know-how del costruttore di auto rally vincenti con l’innovativa tecnologia delle batterie di Kreisel.

Ricordiamo anche che il marchio è attento alla transizione energetica e lo dimostra anche il lancio del suv elettrico Enyaq iV.

L’auto più vincente del momento

Con oltre 400 esemplari venduti e numerosi rally e titoli vinti nel mondo, la versione rally di Skoda Fabia è la macchina di maggiore successo della categoria, sul mercato e in pista.

La concept car Škoda Re-X1 Kreisel offre tutte le possibilità di assetto della generazione più recente di Skoda Fabia Rally2 evo, ma con un powertrain completamente elettrico sviluppato da Kreisel Electric e in grado di raggiunge una potenza massima di 260 kW e una coppia massima di 600 Nm, mentre il motore turbo benzina da 1.6 litri di della Rally2 evo eroga 214 kW e 425 Nm.