Škoda rinnova Kodiaq Il suv da famiglia amplia anche le connessioni

Maxi spazio a bordo, abitacolo fino a sette posti e una dotazione completa sul fronte della connettività e degli Adas. La rinnovata Škoda Kodiaq punta a conquistare chi ha bisogno di un baule di oltre 700 litri in versione cinque posti e al tempo stesso una lunghezza pari a 4.70 metri. Misure che sottolineano la funzionalità della Kodiaq restyling, aggiornata nello stile a partire dall’introduzione dei gruppi ottici Matrix Led, mentre sono di serie i full Led. Nel dettaglio spicca il cofano più alto, la calandra rivista e nuovi fascioni paraurti. Arrivano anche nuovi cerchi in lega con misure fino a 20 pollici e un nuovo spoiler posteriore.

La dotazione tecnologica presenta ora virtual cockpit con display da 10,25 pollici, (di serie sulla versione RS e L&K) e schermo centrale touchscreen fino a 9.2 connesso e compatibile in modalità wireless con Android Auto e Apple CarPlay. Sul fronte della sicurezza il pacchetto Adas raggiunge il secondo livello (su 5) della guida autonoma e migliora la sicurezza di bordo grazie alla Crew Protect Assistant. Invariato il maxi baule che parte da 270 litri in versione 7 posti, 765 litri in configurazione 5 ed espandibile fino a 2065. Comoda la seconda fila scorrevole, mentre mancano gli attacchi Isofix nella terza fila di sedili. Passando alla gamma, si può scegliere tra 6 allestimenti (Ambition, Executive, Style, L&K, SportLine e RS) e quattro motorizzazioni (1.5 Tsi da 150 cv, 2.0 Tsi da 190 cv, 2.0 Tdi da 150 cv 200 cv) tutte prive di elettrificazione anche leggera. Provata nella versione 2.0 Tdi 200 cv Dsg 4X4, la Kodiaq ci ha convinto sia su asfalto che su fondi a bassa aderenza e in fuoristrada leggero, confermando una grande polivalenza d’uso. Prezzi a partire da poco più di 30.000 euro.