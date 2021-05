Skoda Scala G-tec

Scala è un modello interamente nuovo che si inserisce tra le berline di segmento C sostituendo Rapid. Realizzata sulla piattaforma Mqb Scala porta su strada rinnovati stilemi estetici e un inedito layout interno con schermo fino a 9,2” a sbalzo sulla plancia. Con Scala debutta l'infotainment di terza generazione, con eSim nativa che non obbliga il Cliente a utilizzare il proprio smartphone o una Sim dedicata. L'auto è inoltre dotata di Smartlink+ (anche wireless) per la connessione dello smartphone. Grande attenzione è stata riservata alla sicurezza attiva con radar adattivo Acc, frenata automatica con riconoscimento pedone, mantenimento attivo della corsia di marcia Lane Assistant e rilevamento della stanchezza conducente di serie già dalla versione entry level. Nello specifico la Skoda Scala 1.0 G-Tec Ambition è una Berlina 4 porte 5 posti della Skoda lunga 436 cm, larga 179 cm, alta 147 cm con un bagagliaio da 339 a 1.282 litri. Nella versione 1.0 G-Tec Ambition costa 22.730 euro con motore a metano di 999 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 66 kW/90 cavalli ed una coppia massima di 160 Nm a 1.800 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 9 litri. Le emissioni di CO2 sono di 113 g/km. L'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 12,3 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 185 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.314 kg.

Per saperne di più clicca sul listino

http://listino.motori24.ilsole24ore.com/auto-prezzi/skoda/scala/10-g-tec-ambition/



13/18 15/18 Menu