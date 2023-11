Skoda Superb, debutta la quarta generazione: dimensioni, motori e caratteristiche della nuova SW

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Skoda Superb dice addio, almeno in Italia. alla carrozzeria berlina con l’arrivo della quarta generazione. Cresciuta nelle dimensioni, si aggiorna nello stile, nelle motorizzazioni, percorre oltre 100 chilometri in elettrico e presenta interni dai contenuti premium come recentemente visto sulla nuova Kodiaq. Ordinabile da inizio 2024, arriverà in concessionaria entro l’estate con prezzo di partenza leggermente superiore agli attuali 43.400 euro.

Nuova Skoda Superb, dimensioni e stile

Più lunga dell’attuale di 40 millimetri, per un totale di 4.902 mm, la Skoda Superb si stringe di pochi millimetri (per un totale di 1.849 mm) e arriva ad un’altezza di 1.482 mm (+5). Invariato il passo, pari a 2.841 mm. Aumenta anche lo spazio a bordo come sottolineato dal bagagliaio da 690 litri (+ 30 litri) ed espandibile fino a 1920 litri. Esteticamente si caratterizza nella parte anteriore per la nuova calandra ottagonale, dal logo sul cofano e dalle modanature che presentano una finitura battezzata “Unique Dark Chrome”, proprio come la scritta sul portellone. Inoltre, è dotata di gruppi ottici anteriori Led Matrix con moduli BilLed opzionali di seconda generazione, di serie sulla Superb L&K. All’atto pratico, aumentano del 40% la luminosità. La quarta generazione di Superb è disponibile in sei colori metallizzati e due tinte unite. Sei di questi colori sono nuovi: la tinta unita Purity White e le finiture metallizzate Pebble Silver, Ebony Black, Cobalt Blue, Carmine Red e Ice Tea Yellow. Tutte le varianti sono dotate di serie di cerchi in lega, che vanno dai 16 pollici ai 19 pollici.

Skoda Superb 2024, interni

Esteticamente la novità più rilevante arriva dagli interni. Salendo a bordo si viene accolti da interni caratterizzati dal grande schermo a centro plancia fino a 13 pollici, da dove gestire il sistema d’infotainment connesso basato sulla generazione più evoluta del sistema Mib3 e dotato di connettività Apple Carplay e Android Auto in modalità wireless. Inoltre, la nuova Superb adotta la nuova struttura delle versioni che ruota intorno alle Design Selection. Grazie allo spostamento della leva del cambio sul piantone, il tunnel centrale offre più spazio e arrivano comandi inediti come il cursore touch multi opzione da cui regolare diversi settaggi dal volume al clima. La connessione Internet permanente consente aggiornamenti “over the air”, pianificazione del percorso online e numerosi servizi online mobili di Škoda Connect. Tra questi ci sono il Proactive Service e il Remote Access nell’ambito di Infotainment Online e Care Connect. Alcune soluzioni speciali per Superb Wagon iV Phev includono la ricarica remota, l’aria condizionata remota e il pianificatore di partenza. La funzione Plug & Charge verrà aggiunta in un secondo momento.

Motorizzazioni nuova Skoda Superb

Oltre ad aver detto addio alla carrozzeria berlina, la Skoda Superb non sarà più disponibile in abbinamento al cambio automatico. Ampia la scelta di motorizzazioni disponibili: si potrà scegliere tra benzina, mild hybrid, plug-in hybrid e diesel. Il nuovo motore di accesso è un 4 cilindri a benzina 1.5 TSI da 150 cv mild hybrid a 48 volt, a cui si aggiungono due benzina da 204 e 265 cv (rispettivamente a due e quattro ruote motrici e due turbodiesel 2.0 Tdi da 150 cavalli a trazione anteriore e da 193 cv 4x4.

Skoda Superb plug-in hybrid, 100 km in elettrico

Aggiornamenti anche per la Skoda Superb iV, ovvero la versione plug-in hybrid. Con la quarta generazione arriva la motorizzazione 1.5 TSI da 150 cv a cui aggiunge un motore elettrico per un totale di 204 cv. La potenza viene trasmessa alle ruote anteriori tramite un cambio DSG a 6 rapporti. Con una capacità lorda di 25,7 kWh, la nuova batteria ad alto voltaggio ha una capacità circa doppia rispetto al modello precedente e consente un’autonomia completamente elettrica di oltre 100 chilometri nel ciclo WLTP (+ 40 km). La ricarica può essere effettuata fino a 11 kW in corrente alternata e 50 kW in corrente continua.