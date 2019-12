Skoda Superb IV / Le dimensioni

Per riconoscere la Skoda Superb IV plug-in hybrid dalle versioni esclusivamente termiche, è sufficiente notare la calandra anteriore interamente carenata che nasconde la presa di carica. Inoltre non manca il logo iV, sigla che da qui in avanti identificherà tutti i modelli elettrificati realizzati da Skoda. Caratterizzata dai fari a full Led di serie - o Matrix Led su Sportline e L&K - la Superb wagon è lunga 4.869 mm, larga 1.864 mm, alta 1.468 mm e con un passo di 2.841 millimetri.