Skoda Superb IV, come è fatta e come va plug-in hybrid di Simonluca Pini

La motorizzazione ibrida plug-in debutta in casa Skoda grazie alla nuova Superb IV. Proposta in versione berlina e wagon, la novità avvia il processo di elettrificazione del marchio ceco insieme alla compatta elettrica Citigo. Spinta dalla motorizzazione 4 cilindri benzina 1.4 litri da 156 cavalli, la Skoda Superb ibrida plug-in aggiunge un motore elettrico da 85 kw per un totale di 218 cavalli con cambio DSG. Grazie alla batteria agli ioni di litio da 13 kWh, l'autonomia a zero emissioni arriva a 62 chilometri. In vendita a partire da 39.400 euro, è già ordinabile in concessionaria e arriverà su strada il prossimo febbraio