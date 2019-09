Skoda Superb iV ibrida plug-in: ecco quanto costa di Danilo Loda

Skoda arriva nel mercato italiano con la sua prima auto con motorizzazione ibrida plug-in. Il modello in questione è la Superb iv, dove la sigla iV caratterizzerò tutte le vetture elettrificate della casa di Mladá Boleslav. La nuova arrivata abbina a un quattro cilindri benzina 1.4 TSI 156 CV un motore elettrico da 85 kW integrato nel cambio DSG a 5 rapporti. L'autonomia dichiarata utilizzando solo il motore elettrico è di 56 km, che diventano 930 se si utilizza anche il motore termico. Le emissioni media di C02, in quest'ultimo caso sono di 35 g/km riferite al ciclo WLTP.

Superb iV è dotata di selettore per scegliere la modalità di guida. Tramite Drive Mode Select si può scegliere tra tre impostazioni: Sport, Elettrica e Ibrida. Nel primo caso entrano in gioco i 218 CV e 400 nm di coppia massima. Se si sceglie la modalità elettrica, l'auto viene alimentata solo da motore elettrico che consente di raggiungere i 140 km/h per un'autonomia massima, come detto di 56 km. Infine, l'impostazione Ibrida, elettronicamente fa cooperare i due motori.

Superb iV viene lanciata in Italia nelle versioni Executive, Style, SportLine e Laurin&Klement. La dotazione di serie, come nel DNA Skoda è particolarmente ricca. Si parte dai gruppi ottici full Led, climatizzatore automatico, il controllo elettronico adattativo dell'assetto, passando per i sistemi di sicurezza attiva Front Assistant, al radar ACC, fino ad arrivare al sistema Lane Assistant, Side Assistant con Rear Traffic Alert e sensori per il parcheggio anteriori e posteriori. Nella dotazione di serie è anche previsto il navigatore Amundsen con integrata una eSim che permette l'aggiornamento live di mappe e sistema operativo e controllo del traffico sempre aggiornato. Apple Car Play è un'altra caratteristica offerta di serie. Ovviamente, nella dotazione di tutte le versioni non può mancare il cavo per la ricarica con presa domestica da 2.3 kW e quello utilizzabile con una colonnina o Wallbox per avere una ricarica completa della batteria agli ioni di Litio da 37 Ah e 13 kWh in sole tre ore e mezza.

Superb iV sarà disponibile nei primi mesi del 2020. Il listino parte da 39.400 euro per la versione Executive, mentre SUPERB Wagon Executive sarà in vendita a partire a 40.500 euro. Grazie alle emissioni medie di CO2 di 35 g/Km, il modello rientra nei parametri statali indicati per ricevere il bonus fino a 2.500 € in caso di rottamazione della vecchia auto.