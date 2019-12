Skoda Superb IV / Prezzi e allestimenti

Quanto costa la nuova Skoda Superb IV? Il listino prezzi dell'ammiraglia ceca ibrida plug-in parte da 39.400 euro per l'allestimento Executive che include fari anteriori full Led, 7 airbag, cavo di alimentazione per presa domestica da 2.3 kW e per corrente alternata da 7.2 kW, Skoda Connect, Driver Activity Assistant, Front Assist con riconoscimento pedoni, cruise control adattivo fino a 210 km/h, controllo della carreggiata, Side Assistant più Rear Taffic Allert, Traffic Jam Assistant e assistenza in caso di emergenza, navigatore Amundsen da 8 pollici, Wireless Smart Link, Keyless Easy Start, sensori anteriori e posteriori di parcheggio, climatronic a due zone, cerchi in lega da 17”, vetri posteriori oscurati, vernice metallizzata e Dynamic Chassis Control. Passando alla Skoda Superb ibrida plug-in in allestimento Style, la cifra aumenta di 2.300 euro (con un vantaggio cliente del 50%) per un totale di 41.700 euro. Rispetto alla Executive aggiunge cruise control adattivo Smart, sistema di riconoscimento dei cartelli stradali, sedile guidatore regolabile elettricamente, interni in alcantara/pelle, Kessy full, Virtual Cockpit, portellone posteriore elettrico, Paddles al volante e telecamera posteriore. La Skoda Superb IV Sportline, in vendita a 45.500 euro, si arricchisce rispetto alla Style di fari anteriori adattivi full Led Matrix e posteriori ful Led, cerchi in lega da 18” Zenith neri, finiture esterne nere lucide, interni sportivi in pelle/alcantara, pacchetto Led interno con luci ambiente e Driving Mode Select. Al vertice della gamma si posiziona la versione L&K, proposta a 47.000 euro, che rispetto alla Style aggiunge fari anteriori adattivi full Led Matrix e posteriori full Led, cerchi in lega da 18 pollici Propus Aero, interni in pelle L&K, sedili anteriori riscaldabili e sedile passeggero anteriore regolabile elettricamente, interior Led Pack con Ambient Light, navigatore Columbus da 9.2”, allarme con monitoraggio interno, Park Assistant, climatizzatore a tre zone e impianto audio ad alta fedeltà Canton. Per la Skoda Superb Wagon ibrida plug-in, bisogna aggiungere 1,100 euro ad ogni versione.