Maxi capacità di carico e comfort da business class per la Skoda Superb wagon. A quattro anni dal lancio della terza generazione, l'ammiraglia Superb si aggiorna nel frontale e nel posteriore. Spiccano i gruppi ottici di serie full led e - per la prima volta su determinate versioni - di serie Matrix led, la calandra rivista e la presenza del lettering Škoda sul portellone. Superb rimane ai vertici del segmento in termini di abitabilità e spazio di carico (fino a 1.950 litri) e per la dotazione di serie di sistemi d'assistenza attiva alla guida. Tra questi Front Assistant con riconoscimento pedoni, Adaptive Cruise Control, Lane Assistant e Side Assistant con Rear Traffic Alert. La gamma si arricchisce dell'inedita variante Scout che esibisce un look off-road di forte impatto ed è dotata di assetto specifico rialzato e di trazione integrale 4x4 a controllo elettronico. Come la berlina, anche la Wagon è inoltre disponibile nella variante iV ibrida plug-in capace di un’autonomia in modalità puramente elettrica di 63 km (a 140 km/h). Nel dettaglio la Skoda Superb Wagon 2.0 Tdi Evo Scr Executive Dsg 4x4 è una Station Wagon 5 porte 5 posti della Skoda lunga 486 cm, larga 186 cm, alta 148 cm con un bagagliaio da 660 a 1.950 litri. Nella versione 2.0 Tdi Evo Scr Executive Dsg 4x4 costa 46.480 euro con motore a gasolio di 1.968 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 147 kW/200 cavalli ed una coppia massima di 400 Nm a 1.750 giri/min. La trazione è integrale permanente. Il serbatoio ha una capienza di 66 litri. Le emissioni di CO2 sono di 166 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 7,3 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 229 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.674 kg.

