Skoda: tre modelli a ruote alte

Kodiaq è il primo suv presentato da Skoda e anche il più grande, seppur di medie dimensioni. Lungo 4,70 metri, largo 1,88 metri ha una capacità del bagagliaio di 650 litri che raggiunge i 2.065. Inoltre, è possibile ospitare a bordo fino a sette passeggeri.

Karoq è il secondo suv presentato dal costruttore ceco. Si posiziona sotto Kodiaq per dimensioni. Lunga 4,38 metri, larga 1,84 e con un bagagliaio di 521 litri che raggiunge i 1.630 abbattendo il divanetto posteriore.

C’è poi Kamiq: lungo 4,24 metri e largo 1,793 mm si colloca, in pratica, tra Volkswagen T-Cross e Skoda Karoq. Questo suv compatto ha un passo di 2.651 mm per garantire comodità di accesso a tutti i passeggeri e una capacità del bagagliaio di 400 litri, che crescono a 1.395 litri abbattendo i sedili della seconda fila. Il modello è stato lanciato da poco e non è ancora disponibile presso i concessionari. .