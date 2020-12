Sky e Amazon, al via l’accordo sui contenuti e Prime Video sbarca su Sky Q Nuova partnership pluriennale che prevede dal 14 dicembre il lancio dell'app Prime Video di Amazon sui dispositivi Sky e Now TV in Europa di Andrea Biondi

Nuova partnership pluriennale che prevede dal 14 dicembre il lancio dell'app Prime Video di Amazon sui dispositivi Sky e Now TV in Europa

Accordo a livello europeo fra Amazon e Sky che porta Amazon Prime Video in Sky Q. Un’unica esperienza di visione quindi, tutto all’interno del decoder Sky, senza passare da un ambiente all’altro. Può apparire una questione tecnologica, ma è riduttivo pensarla così. Lo dimostra ad esempio il caso inglese in cui i clienti Uk potranno guardare le partite della Premier League su Sky Sports, Bt e Amazon Prime Video senza cambiare dispositivo. Questione non da poco nel momento in cui si vanno rinnovando i diritti per Serie A, Champions ed Europa League per il prossimo triennio.

La partnership

Intesa al via da subito, da lunedì 14 dicembre, con il lancio dell'app Prime Video di Amazon sui dispositivi Sky e Now TV in Europa. Per la prima volta, inoltre, l'app Now TV sarà disponibile sui dispositivi Fire Tv di Amazon dal 2021. Grazie a questa partnership - spiega una nota - gli abbonati ad entrambi i servizi in Italia, Regno Unito, Irlanda, Germania e Austria avranno la possibilità di guardare grazie a un unico dispositivo, il “superdecoder” Sky Q, le pluripremiate serie Tv del momento, i film e lo sport di Sky e Prime Video, in tempo per il Natale.

Tutto su un unico dispositivo

In questo modo l’ambiente “Sky Q” si avvicina a essere onnicomprensivo, unendo alla app Netfliz quella di Amazon Prime Video e – cosa che dovrebbe avvenire da marzo visto che al momento la casa di Topolino ha un accordo in esclusiva con Timvision – Disney+. «Questo è un regalo di Natale – ha dichiarato Stephen van Rooyen, Evp e ceo Uk & Europe di Sky – che facciamo in anticipo ai nostri abbonati Sky Q che quest'anno sul box troveranno ad attenderli l'app Prime Video. Senza mai uscire da Sky Q, potranno passare direttamente dall'ultima stagione di Fargo su Sky Atlantic a The Boys su Prime Video. Questo accordo inoltre, permetterà ad ancora più persone di accedere alla nostra formidabile app Now».

La facilità di fruizione dei contenuti

Maximo Ibarra, amministratore delegato di Sky Italia commenta: «Grazie a questa partnership, Sky Q è sempre più il punto di riferimento per chi vuole avere in unico posto l'ampia scelta di contenuti targati Sky, le principali app in streaming e un’esperienza di visione semplice e coinvolgente. Tutto questo rende molto più facile ai nostri abbonati trovare i contenuti che amano di più, semplificandogli la vita».

I contenuti Amazon

«Siamo felici di portare l'app di Prime Video sui device Sky Q e Now TV in tempo per le feste», ha detto da parte sua Jay Marine, Vice President, Prime Video Worldwide. «Con l'inverno in arrivo e con la nostra nuova serie da binge-watching The Wilds pronta al debutto, questo è il momento perfetto per i clienti Sky per recuperare i nostri show Prime Video pluri-premiati e i film. Inoltre, con Now TV in arrivo su Fire TV – i clienti in Italia non hanno mai avuto tanta scelta su cosa vedere, in qualunque modo lo stiano vedendo».