Sky, giorni decisivi per la Serie A e spinge sugli sconti per gli abbonati Giorni decisivi per conoscere se e quando riprenderà la Serie A per la conclusione della stagione. E intanto Sky intensifica la campagna di sconti e offerte per gli abbonati di Andrea Biondi

(Agf)

3' di lettura

Sono giorni decisivi, questi, per conoscere se e quando riprenderà la Serie A per la conclusione della stagione. Lunedì 20 aprile è previsto il Consiglio di Lega e martedì 21 aprile l’assemblea dei club. Le spinte sono contrastanti e la Serie A resta spaccata sulla ripartenza. La Federcalcio dal canto suo sta lavorando per i protocolli necessari per la ripresa delle attività e degli allenamenti delle squadre.

Su tutto però ci sono da considerare le valutazioni del Comitato tecnico scientifico e dell’Istituto Superiore di Sanità, che non sembrano propendere per una ripresa a breve. E quindi non è comunque detto che la due giorni di lunedì e martedì possa dare risposte.

Sono comunque anche a livello europeo giorni decisivi. Il 23 aprile è previsto un Comitato esecutivo Uefa. E l’Italia non potrà che muoversi in un quadro europeo e mondiale. Per ora quindi la Lega Serie A lavora su varie ipotesi. La questione non è da poco e ballano parecchi milioni di euro in ballo. Dalla ripresa o meno del campionato dipenderà una rata di complessivi 233 milioni di euro che Sky e Dazn, i detentori dei diritti, dovrebbero versare e che è in scadenza l’1 maggio. La mancata ripresa del campionato apre a scenari tutti da verificare.

Si vedrà. Il tutto, è chiaro, vede sia Sky sia Dazn impegnate in azioni utili ad evitare la fuga di abbonati vista l’assenza del pezzo forte dell’offerta.

La media company di casa Comcast, guidata in Italia da Maximo Ibarra , in particolare, ha avviato una serie di sconti per gli abbonati, ancora attivabili e per i quali è meglio affrettarsi.