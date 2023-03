Sky, in Italia piano con uscite volontarie o riconversioni per 800 addetti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sky Italia torna a mettere mano a costi e perimetri e mette nero su bianco l’arrivo di «un ampio piano di upskilling, reskilling, insourcing e di uscite volontarie, che si è reso necessario alla luce degli impatti sul business generati dai cambiamenti dello scenario macroeconomico dell’ultimo anno».

Piano su 800 risorse aggiuntive

A essere impattate saranno 1.200 persone, scrivono i sindacati di categoria Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil. Numero che nella comunicazione di Sky si ferma a 800. Il perché è spiegato dalla stessa Sky: «La ridefinizione del piano di trasformazione – spiega la società – prevede un impatto su 800 risorse aggiuntive, tra lavoratori interni ed esterni, che vanno ad aggiungersi alle 400 posizioni lavorative già previste nell’accordo siglato con le parti sociali nel 2021».

La preoccupazione dei sindacati

Preoccupazione viene espressa dai sindacati: «Contratteremo ogni singola situazione, con particolare attenzione per i processi di reinternalizzazione e di reskilling di tutto il personale coinvolto, per verificare che si tratti effettivamente di un percorso concreto, e non di un semplice tentativo di guadagnare un po’ di tempo prima di soluzioni più drastiche». A questo punto fra sindacati e azienda si apre ora tutta la fase di confronto per declinare nella pratica questo piano. Solo dopo si capirà quanti dei nuovi 800 lavoratori impattati dovranno lasciare l’azienda.

Internalizzazioni di attività

A dare manforte e rendere meno fosco il quadro c’è il fatto che all’interno del piano, come scrive sempre Sky, sia prevista «un’ampia internalizzazione di attività in diverse aree, tra cui quelle di supporto tecnico a sistemi IT, attività di post-produzione e produzione, e di supporto al ciclo attivo». Ma per i sindacati la spia d’allarme rosso è accesa visto che il riassetto presentato dall’ad di Sky Italia Andrea Duilio nell’incontro annuale con i rappresentanti sindacali di impiegati, quadri e giornalisti «potrebbe diventare dirompente» se gli strumenti di riconversione «non fossero utilizzati in modo efficace».

La crisi del settore pay tv

Fin qui la tematica aziendale. Ma il ragionamento, come accaduto avantieri sulle Tlc per Vodafone e il suo piano su 1.000 lavoratori, finisce presto e inevitabilmente sui nodi di un settore, quello della pay tv e dei media in generale, la cui crisi, proseguono i sindacati è «acuita dall’entrata in campo delle piattaforme streaming». Una crisi, insomma, che «in assenza di un intervento regolatorio capace di riequilibrare il vantaggio competitivo strappato dalle piattaforme streaming, rischia di mettere in ginocchio l’intero settore».