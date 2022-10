Sky Italia rinnova l’esclusiva con la Formula 1 fino al 2027

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sky e la Formula 1 hanno trovato un’intesa per il rinnovo della partnership in esclusiva nei Paesi in cui Sky è presente. Dunque, in Italia la Formula 1 sarà su Sky per altri 5 anni, fino al 2027, con gare in esclusiva sin dalle prove libere, su Sky Sport F1 e in streaming su Now, con selezione di GP anche in chiaro su TV8.

In Italia, scrive Sky in una nota «il racconto della F1 su Sky continuerà a essere all'avanguardia, con studi tecnologici, i GP anche in 4K, grande competenza al commento e un'ampia copertura su Sky Sport 24 e sulle piattaforme digitali e social di Sky Sport, con news, clip e analisi approfondite, per raccontare da vicino tutto ciò che ruota intorno al mondo della F1».

Questo Il commento di Stephen van Rooyen, Executive Vice President & CEO, Sky UK & Europe: «Ogni gara. Ogni momento. Ogni colpo di scena. Tutti in diretta esclusiva su Sky per gli anni a venire! La Formula 1 continua a battere record di ascolti su Sky, con milioni di persone in più che guardano la F1 in tutti i Paesi in cui Sky è presente, ascolti spinti dalla presenza di fan più giovani e dal pubblico femminile, il che è fantastico per questo sport. Più di 80 paesi potranno continuare a gustare la nostra copertura di altissimo livello e il trattamento completo Sky Sport dedicato ad uno degli sport più esaltanti al mondo».

Per Marzio Perrelli, Executive Vice President Sport di Sky, «la Formula 1 è un pilastro della Casa dello Sport. È un'eccellenza all'interno dell'offerta di Sky Sport e di Sky. È un contenuto che coinvolge le famiglie dei nostri abbonati, sempre più globale (24 GP) con personaggi e luoghi iconici. È un privilegio».