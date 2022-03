Sky, multa di 1 milione dall’Antitrust per pubblicità ingannevole sulla Serie A

Ricorsi e controricorsi

La vicenda si inserisce in un quadro di ricorsi e controricorsi sulla Serie A. Proseguirà fino al 30 giugno del 2022 l’istruttoria Antitrust sulla partnership tra Dazn e Tim sulla Serie A. Sky che però si è vista rifiutare dalla stessa Agcm la richiesta di misure cautelari nel frattempo. Resta però in piedi l’istruttoria per verificare l’esistenza di una possibile intese restrittive della concorrenza all’interno dell’accordo fra Tim e Dazn per i diritti della Serie A 2021-24.

La replica di Sky

Sky - con una nota - prende atto della decisione di oggi dell'Autorità Garante della Concorrenza, ritenendola però infondata e si appresta a far valere le sue ragioni nelle sedi competenti. «Sky - si legge nel comunicato dell’azienda - ha infatti fornito tempestivamente ai propri abbonati tutte le informazioni che divenivano via via disponibili nel contesto di obiettiva incertezza che ha caratterizzato l'assegnazione dei diritti del campionato di calcio di Serie A per il triennio 2021-2024. Lo scorso giugno, inoltre, Sky ha informato i propri abbonati, anche attraverso comunicazioni individuali, del contenuto e del prezzo del pacchetto Sky Calcio, offrendo loro la possibilità di recedere gratuitamente sia dal pacchetto Sky Calcio sia dall'intero abbonamento».