Sky, si dimette l’ad Maximo Ibarra: sarà ceo di Engineering

1' di lettura

Maximo Ibarra lascia Sky. L’amministratore delegato della società italiana controllata da Comcast lascia il suo incarico. L’annuncio è arrivato attraverso una comunicazione interna firmata da Stephen van Rooyen, executive vice president e ceo di Uk & Europe di Sky. «Vi scrivo per informarvi – si legge nella comunicazione interna – che Maximo Ibarra ha deciso di lasciare Sky per affrontare una nuova sfida professionale e resterà in azienda fino a fine luglio».

In questa fase, «fino all'individuazione di un nuovo amministratore delegato, la cui ricerca è già avviata, guiderò il lavoro del leadership team con il prezioso supporto di Karl Holmes, COO Europe. Nell'ultimo anno non ho potuto passare, come avrei voluto, del tempo in Italia a causa del Covid e non vedo l'ora di esserci più spesso per aiutare la squadra, insieme a Karl, in questa fase di transizione. Unitevi a me nel ringraziare Maximo per il contributo che ha dato a Sky Italia e facciamogli un in bocca al lupo per la sua nuova avventura professionale».

Per Ibarra, che aveva smentito anche in un’intervista qualche settimana fa, si aprirebbero dunque le porte di Engineering, società romana con oltre quarant'anni di storia e attiva nello sviluppo di software e nelle tecnologie al servizio di imprese pubbliche e private.