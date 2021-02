Sky, subito un anticipo da mezzo miliardo per i diritti della Serie A Sky gioca al rilancio sulla Serie A e mette sul piatto la possibilità di sborsare, entro tre giorni, mezzo miliardo di euro come anticipo per l’aggiudicazione dei diritti della Serie A di Andrea Biondi e Carlo Festa

Diritti tv, Ilaria D'Amico: Serie A senza Sky è inimmaginabile

Sky gioca al rilancio sulla Serie A e mette sul piatto la possibilità di sborsare, entro tre giorni, mezzo miliardo di euro come anticipo per l’aggiudicazione dei diritti della Serie A

1' di lettura

Un esborso immediato da parte di Sky, a titolo di anticipo, da oltre 505 milioni di euro in un'unica soluzione ed entro 3 giorni in caso di assegnazione dei diritti. La media company di casa Comcast piazza un asso sul tavolo della trattativa con la Lega Serie A per l’assegnazione dei diritti audiovisivi per il prossimo triennio. A quanto Il Sole 24 Ore ha potuto verificare, da Sky è partita una lettera all’indirizzo dei club in vista dell’assemblea prevista per domani 17 febbraio 2021 che ha come...