Sky, il Tar annulla le misure Antitrust: cade divieto di esclusiva sul web Il Tar annulla le misure Antitrust imposte a Sky in relazione all’operazione R2-Mediaset di Andrea Biondi

1' di lettura

Il Tar annulla le misure Antitrust imposte a Sky in relazione all’operazione R2-Mediaset. In base alle disposizioni del Tar Sky non avrebbe potuto avere l’esclusiva sul canale Iptv. La misura deriva dall’operazione di acquisto da parte di Sky della piattaforma su cui girava Mediaaset Premium.

L’operazione è poi rientrata ma l’Antitrust aveva imposto a Sky «per ripristinare la concorrenza sul mercato della pay-tv» il divieto di acquisizioni in esclusiva sulla piattaforma internet. Ora il Tar ha ribaltato la decisione

«Siamo soddisfatti - commentano da Sky - e ora attendiamo di leggere la sentenza».