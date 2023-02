Sky, al via la stagione dei motori con Formula 1 e Moto Gp

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Sky come casa dello sport non è più solo un claim, ma un dato di fatto con 22 discipline trasmesse. I motori sono poi il fiore all'occhiello, che siano due o quattro ruote». Marzio Perrelli, executive vice president Sky Italia, esordisce così nel corso della presentazione dei palinsesti di Sky Sport per la stagione dei motori.

La scommessa sui motori

Sulla quale la media company di casa Comcast fa capire di voler puntare molto in quello che sarà l’ultimo anno della Sky con solo tre partite alla settimana, peraltro in co-esclusiva perché trasmesse anche da Dazn che le ha tutte, della Serie A (poi si vedrà a seconda del prossimo bando). E sarà l’ultimo della Champions condivisa con altri. Perché dal 2024 i diritti, tranne la migliore partita del mercoledì rimasta su Amazon, saranno per il triennio esclusiva di Sky (dato acquisito anche se la notizia non è ancora ufficiale).

Le esclusive per Formula 1 e Moto Gp

«Per la Formula 1 – aggiunge Perrelli – abbiamo fatto un accordo in esclusiva fino al 2027. Un contenuto con ascolti e audience incredibile. Speriamo sempre in un campionato all'avanguardia per la Ferrari, per una crescita ulteriore dell'interesse. Per la MotoGp abbiamo una moto e un pilota italiani campioni del Mondo, con la novità di una rivalità tra due piloti italiani che metterà un po' di pepe. Abbiamo l'esclusiva fino al 2025 con contenuti altrettanto incredibili».

Oltre 320 gare

Da qui i numeri: snocciolati durante la presentazione: oltre 320 gare in 43 weekend e più di 1.600 ore di programmazione in diretta, di cui 400 tra studi e rubriche. Si parla di: Formula 1, MotoGP, Superbike, Formula E, World Rally Championship, NTT Indycar Series, Fanatec GT World Challenge Europe, la novità del World Endurance Championship e altri campionati.

Partenza dal Bahrein

All’Autodromo di Monza, Sky ha quindi svelato l’avvio della propria ventesima stagione in Italia. Il tutto a pochi giorni dalla partenza del Mondiale di Formula 1, il 5 marzo in Bahrein, che durante la stagione prevede due appuntamenti in Italia: il 21 maggio con il Gp del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna a Imola e il 3 settembre proprio a Monza, in un’annata che vede l’ingresso anche del Gp di Las Vegas, il 18 novembre, a conferma di quanto questo sport stia avanzando negli Usa che rappresentano un mercato molto ghiotto per il circus.