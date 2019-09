SkyActiv-X, debutta su Mazda 3 il motore a benzina che va come un diesel

LA VITA ABORDO

La plancia ha un andamento sinuoso e i comandi ben disposti. L’impianto multimediale, con schermo di 8.8” con Apple CarPlay e Android Auto, si gestisce con la rotella nel tunnel. La posizione di guida bassa ha precise regolazioni elettriche e un sedile accogliente. Chiara la strumentazione, con il tachimetro digitale al centro.

Per chi siede davanti, lo spazio non manca, mentre dietro l’agio non è molto e i finestrini piccoli rendono l’interno poco luminoso. Il baule ha un’accessibilità discreta e una capienza di 358 litri a divano su: non un granché. Alla guida lo Skyactive-X, così è stato ribattezzato, si fa apprezzare per l’insolita grinta attribuita ad un motore a benzina, ma anche per dei consumi da record, tipici dei motori a gasolio: quasi 23 km con un litro.

AL VOLANTE

La progressione è rapida e si mantiene vivace fino al limite dei 6.500 giri, con una rumorosità da benzina sportiveggiante davvero gradevole. Si viaggia in scioltezza anche per l’ottimo accordo tra il motore e il cambio manuale, agevolato dalla gestione intelligente del “mild hybrid” a 24 Volt che consente di ottenere l’omologazione come ibrido.