Skymetro Genova, direzione lavori a Rina ed Mm

L’opera, strategica per la Val Bisagno e per la città di Genova consiste in circa 7 chilometri di linea metropolitana di superficie che rappresenteranno un’estensione della metropolitana esistente, da Brignole fino a Molassana.

Allo studio un prolugamento del tracciato

Ed è già in corso lo studio di un ulteriore prolungamento, da Molassana a Prato, che, dicono i tecnici, «sarà oggetto di presentazione al Mims (ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili) nelle prossime call, per ottenere il relativo finanziamento».

Per lo skymetro è, inoltre, in corso la gara per il completamento del progetto di fattibilità tecnico-economica e della progettazione definitiva, per un importo complessivo, a base di gara, di circa 10 milioni di euro, la cui aggiudicazione è prevista nel mese di ottobre.

Gioco di squadra tra pubblico e privato

«Con Rina Consulting e Mm – dichiara l'assessore alla mobilità integrata e sostenibile, Matteo Campora – faremo un gioco di squadra affiatato per arrivare, il prima possibile, alla realizzazione dello skymetro. Stiamo accelerando al massimo le operazioni per rispettare il cronoprogramma che ci siamo dati, per completare e aprire al pubblico questa infrastruttura il cui progetto è stato valutato positivamente dal ministero e premiato con un finanziamento di quasi 400 milioni di euro».

Lo SkyMetro, conclude Campora, «sarà uno dei perni della mobilità del futuro di Genova, nel segno di una maggiore sostenibilità, efficienza e capillarità del servizio urbano di trasporto pubblico».