Slalom fino al 2021 tra i requisiti per conquistare i 12 aiuti Covid

La moratoria sui mutui

Tempi poi più lunghi per il pacchetto «Liquidità»: ancora fino a settembre si può chiedere alle banche la moratoria su mutui, prestiti e leasing già in corso, che riguarda le rate scadute o in scadenza fino al 30 settembre (compreso). Mentre c’è tempo fino alla fine dell’anno sia per bloccare il mutuo prima casa, sia per i prestiti con garanzia statale, che hanno appena incassato il via libera dalla Ue. Al sicuro quindi è l’innalzamento della somma da 25 a 30mila euro e l’allungamento a dieci anni della durata.

Ancora più tempo poi per l’accesso alle misure fiscali. Sono due i tax credit di cui possono beneficiare i professionisti: quello per l’affitto dello studio e quello per la sanificazione. Entrambi pari al 60% della spesa. Il credito sugli affitti riguarda i canoni di marzo, aprile e maggio: le Entrate hanno chiarito che c’è tempo fino alla fine dell’anno per regolarizzare eventuali morosità senza perdere il beneficio. Che, al contrario, si può usare anche subito in compensazione diretta, oppure cedere fino a tutto il 2021 o rinviare alla dichiarazione dei redditi del prossimo anno.