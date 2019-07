Slitta l’obbligo della patente nautica per condurre unità oltre 750 cc Con l’approvazione della proposta di legge slittano anche le nuove disposizioni sulla formazione degli assistenti bagnanti per consentire, in attesa che vengano organizzati i corsi, l’abilitazione di nuovo personale e rispondere così alle esigenze sia lavorative che del mercato di settore per l’estate di An.C.

Il porto di Imperia (Fotogramma)

Slitta dal primo gennaio 2019 al primo gennaio 2020 il termine per l’applicazione della disposizione del Codice della nautica da diporto che prevede l’obbligo della patente nautica per la conduzione di unità con motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi. È quanto prevede il ddl dal titolo «Modifiche di termini in materia di obbligo di patente nautica e di formazione al salvamento acquatico», che è diventato legge dopo il via libera all’unanimità del Senato.

Mit, rinvio obbligo patente fuoribordo boccata ossigeno per operatori

La proroga per la guida dei fuoribordo, ha spiegato il ministero delle Infrastrutture e Trasporti, consente agli operatori economici, che hanno investito nell’acquisto di piccole unità con motore a due tempi sopra i 750 cc, di ammortizzare i costi sostenuti potendo continuare a noleggiare questi mezzi anche a persone che non hanno la patente nautica e, di conseguenza, di esercitare a pieno la propria attività commerciale. Allo stesso tempo, ha aggiunto il ministero, si consente ai privati che posseggono questi motori di avere il tempo per conseguire la patente nautica.

Slittano anche le nuove regole su formazione assistenti bagnanti

Con l’approvazione della proposta di legge slittano anche le nuove disposizioni sulla formazione degli assistenti bagnanti per consentire, in attesa che vengano organizzati i corsi, l’abilitazione di nuovo personale e rispondere così alle esigenze sia lavorative che del mercato di settore per l’estate. In particolare, si prevede la proroga al 31 ottobre 2020 (rispetto al 31 ottobre 2019)dell'entrata invigore del decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti 206/2016 per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnante. Allo stesso tempo sono prorogate alla stessa data le autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico, rilasciate entro il 31 dicembre 2011.