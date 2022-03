Slitta riforma Sanità: il Mef chiede verifiche

Ascolta la versione audio dell'articolo

Governo e Regioni non trovano l’accordo sulla riforma della Sanità territoriale che sbloccherebbe 8 miliardi di investimenti del Pnrr necessari per costruire case e ospedali di comunità oltre che per telemedicina e cure domiciliari.

Per il Mef servono ulteriori verifiche

La riforma, uno dei milestone Ue da raggiungere entro il prossimo giugno, mercoledì 16 marzo non ha incassato l’ok della Conferenza Stato Regioni, nonostante quest’ultime fossero pronte a dare l’intesa, perchè il ministero dell’Economia ha chiesto di fare ulteriori verifiche.

Le condizioni poste dalle Regioni

Le Regioni comunque hanno dato il loro assenso condizionandolo ad alcuni punti: «Abbiamo chiesto che la messa a regime avvenga gradualmente entro il 2026», avverte il coordinatore degli assessori alla Salute Raffaele Donini (Emila Romagna). «Il secondo punto - sottolinea Donini - è che si apra un tavolo con i ministeri della Salute e dell’Economia per assicurare che si trovino le risorse per il personale che dovrà lavorare nelle nuove strutture e infine abbiamo chiesto una riforma della medicina i famiglia».