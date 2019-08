Alibaba, slitta lo sbarco da 15 miliardi di dollari a Hong Kong

Non è il primo caso di slittamento, il mese scorso Anheuser-Busch InBev ha annullato un'IPO su Hong Kong da 9,8 miliardi di dollari.

Per Hong Kong che l'anno scorso ha allentato le sue regole proprio per attirare i giganti della tecnologia cinesi quotati all'estero Alibaba sarebbe il fiore all'occhiello.

Charles Li, Ceo della borsa di Hong Kong, si è detto “fiducioso che aziende come questa alla fine troveranno una casa qui, perché questa è la loro casa e penso che arriveranno. Non so quando, però”.