Slovacchia al voto, il bivio fra il filorusso Fico e l’europeista Simecka

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

La Slovacchia va alle urne per il rinnovo del parlamento unicamerale, in un voto che potrebbe incidere soprattutto sulla politica estera di Bratislava e il suo peso nel blocco Ue a sostegno dell’Ucraina.

I sondaggi non hanno incoronato un favorito, anche se i pronostici della vigilia sembravano premiare il partito Direzione-Socialdemocrazia (Smer-Sd) di Robert Fico: l’ex premier due volte alla guida del Paese, noto per la vicinanza alla Russia e l’ostilità al nuovo invio di armi a Kiev. Il suo principale avversario è l’eurodeputato Michal Simecka, volto del movimento liberale pro-europeo e filo-Nato Slovacchia Progressiva (Ps) .

Loading...

Il ruolo di ago della bilancia del nuovo governo, di qualsiasi intonazione sia, dovrebbe essere ricoperto dal populista Hlas-Ds (Voce), guidato da un collega di partito Fico: Peter Pellegrini. Simecka ha escluso qualsiasi cooperazione con lo Smer-Sd, evidenziando l’inconciliabilità fra le rispettive linee su Kiev e la virata «filo-russa» contestata a Fico. Critiche alla Ue e al riarmo dell’Ucraina sono state espresse anche dal movimento estremista Republica e dal Partito nazionale slovacco (Sns), entrambi proiettati nei sondaggin oltre la soglia del 5% necessaria per entrare in Parlamento.

Al voto 4,3 milioni di cittadini, l’appello della presidente

La chiamata alle urne è scattata per 4,3 milioni di slovacchi, con seggi aperti dalle 7 alle 22 del 30 settembre. La presidente della Slovacchia, Zuzana Caputova, ha invitato alla partecipazione anche gli elettori indecisi, sottolineando l’impatto delle elezioni sul futuro di Bratislava. «La coesione e la riconciliazione in questo Paese devono andare ben oltre l’orizzonte elettorale - ha aggiunto in dichiarazioni riportate dalla Pravda - Le elezioni parlamentari sono un diritto e un’opportunità, ma anche una responsabilità per influenzare il futuro di questo Paese».