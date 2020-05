Slovenia rafforza i controlli ai confini con Italia Il ministro degli Esteri di Lubiana: «Italia, Paese non sicuro ». L’inizio delle vacanze genera strategie di favore o di ostracismo verso alcuni flussi turistici di Roberto Da Rin

(AFP)

La guerra dei turisti, anzi per i turisti. Il post-emergenza Covid-19 sta riscrivendo i flussi turistici, con conflitti sempre più aperti. L'Italia potrebbe rimanere danneggiata.



La Slovenia ha annunciato che rafforzerà il servizio di pattugliamento del confine con l'Italia sul Carso per evitare che dal Friuli Venezia Giulia gli italiani sconfinino. L'agenzia di stampa slovena Sta annuncia il provvedimento delle autorità di Lubiana e precisa che in Slovenia il numero di contagi è molto basso, così come quello delle vittime, 104 dall'inizio della pandemia.



La posizione di Lubiana

L'Italia epidemiologicamente non è sicura, ha dichiarato ieri il ministro degli esteri sloveno Anze Logar in parlamento, mentre Polizia e Protezione civile di Lubiana annunciano controlli più capillari anche lungo i sentieri e strade secondarie del Carso, chiusi con barriere dallo scoppio della pandemia, per evitare il passaggio degli escursionisti. Lubiana, dopo aver aperto per decreto a tutti i cittadini della Ue il 14 maggio, dopo meno di 48 ore ha fatto dietrofront chiudendo a tutti tranne che ai croati. La blindatura taglia fuori anche i turisti italiani, che rappresentano la maggioranza degli ospiti. Ma la chiusura potrebbe pesare anche sul commercio nelle aree triestina e isontina, se si protrarrà oltre gli inizi di giugno.



La protesta italiana