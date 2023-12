Slovenia romantica al Lago di Bled

I viaggiatori, in questa fetta di Slovenia vicina al confine con l’Austria, ci arrivano da tutto il mondo. E c’è una valida ragione: il paesaggio che avvolge il Lago di Bled sembra uscito da un libro di fiabe e non a caso questo specchio d’acqua è stato definito il lago più romantico d’Europa per la sua forma unica (è di origine tettonica) e avvolta dalle montagne, per l’incantevole ed antichissimo castello che si erge a picco sulla roccia e per l’isoletta da cui spunta una piccola chiesetta con campanile letteralmente abbracciata dalla vegetazione. A Bled ci si può venire a Capodanno ma il piacere di passeggiare in carrozza o a piedi intorno al lago percorrendo un anello di circa 6 km o quello di raggiungere l’isola con una pletna, la tipica imbarcazione del posto, non conosce ovviamente stagioni. Così come quello di rilassarsi nelle piscine degli hotel (il Park, il Toplice lahko e il Rikli Balance) che includono le sorgenti termali del lago, da cui sgorga acqua con temperatura mai sotto i 20 gradi. Un’alternativa da considerare, infine, è una visita al vicino villaggio di Zasip, sul versante meridionale del monte Hom (dalla cui cima si gode di una vista spettacolare sulla regione Gorenjska), . siamo solo a 2 km a nord di Bled), noto per gli alberi di pero e le chiesette medievali, come quella di S. Caterina, uno degli edifici più tipici della zona, che conserva affreschi del ‘400 appartenenti ai pittori friulani viaggianti.

