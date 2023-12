Slovenia: Thermana Laško, un pezzo di India nel cuore dell’Europa

Thermana Lasko è un hotel con centro termale nel cuore della Slovenia e le terme di Lasko sono le più antiche del Paese. Oltre che per le sue acque, Lasko è famosa anche per la sua birra e per il miele, tanto che nel resort termale vengono proposti anche trattamenti che prevedono l’uso dei due ingredienti. In catalogo c’è un massaggio che viene fatto vicino alle arnie delle api, in totale sicurezza all’interno di una stanza creata apposta, perché il ronzio delle api è ritenuto un suono distensivo. La vera caratteristica, però, è il fatto di essere un pezzo di India nel cuore dell’Europa. A Thermana Lasko ci sono infatti un medico, un maestro yoga, terapisti e uno chef provenienti dall’India, che offrono al cliente un programma di cura e welllness ayurvedico per alleviare i sintomi di varie patologie. L’ayurveda è indicata anche per le malattie collegate con l’invecchiamento e per la prevenzione, poiché interviene direttamente sullo stile di vita. Il programma ayurvedico di Thermana Lasko include rimedi erboristici, terapie di purificazione, massaggi che aiutano il corpo a ritrovare l’equilibrio energetico e consentono di mantenersi in uno stato di benessere, sessioni di yoga. Anche lo studio dell’alimentazione rientra nelle caratteristiche della struttura, perché secondo l’ayurveda la dieta è la migliore medicina preventiva. Tra i trattamenti validi per tutto il 2024 c’è il programma yoga & meditazione di 3 giorni e 2 notti e un piano di ringiovanimento ayurvedico che può durare dai 4 ai 6 giorni.

