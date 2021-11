Sma (Caserta) sbarca in Ohio Produrrà barriere intelligenti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sma si rafforza sul mercato interno. Quest’anno l’azienda ha triplicato le forniture per il mercato italiano rispetto al 2020.

L’azienda avellinese guidata dall’imprenditore campano Roberto Impero, divisione dedicata alla sicurezza stradale passiva del Gruppo Industry AMS Srl, fondato dal padre, Pasquale Impero nel 1969 e specializzato nella progettazione e realizzazione di sistemi di automazione industriale per il settore automotive, ha avuto da sempre una forte propensione all’export. Tanto che normalmente l’80% del fatturato di Sma proveniva da commesse estere. Nel 2021 cambia il trend: crescono nettamente gli ordini italiani, per lo più raccolti da grandi committenti come Società Autostrade, Anas, Milano - Serravalle, Brescia - Padova.

«Di solito Sma viene scelta all’estero perché offre garanzie di robustezza e di sicurezza testate anche oltre le normative europee – dice l’ad Roberto Impero – Gli Stati più esigenti scelgono SMA proprio per la qualità dei dispositivi brevettati. Il fatto che l’Italia punti su un’eccellenza nostrana in questo momento, più di quanto abbia fatto in passato, può essere indicativo di un cambio di prospettiva in tema di sicurezza stradale. Si pensi che una sicurezza inefficiente costa allo Stato, per ogni morto su strada, sia in termini economici che sociali, oltre un milione».

Sma realizza nello stabilimento di Marcinise attenuatori e barriere stradali, tutti prodotti brevettati in Italia e all’estero, e spesso dotati di tecnologie all’interno. Hercules è l’ultimo prodotto , sviluppato e testato per rispondere ai rigidi standard di sicurezza americani (MASH 16), che prevedono di valutare le performance con crash test estremamente esigenti. E Jeronimo è un dispositivo tecnologico che abbinato all’attenuatore d’urto consente di allertare in caso di impatto soccorsi e forze dell’ordine oltre che registrare la dinamica dell’incidente.

Con la progressiva riapertura dei Paesi e il ritorno alla libera circolazione dei cittadini, il tema della sicurezza stradale torna ad occupare un ruolo centrale nel dibattito pubblico. Non solo in Italia, dove il costo sociale degli incidenti è stimato attorno ai 34 miliardi l’anno (pari al 2% del Pil), ma anche in Paesi che sull’argomento conducono da anni campagne di sensibilizzazione molto intense come Canada e Stati Uniti.