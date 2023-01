Smach. Val Dl'ert, a San Martino in Badia (bz), opere d'arte sotto la neve

Per chi è alla ricerca di un'esperienza nei boschi innevati davvero originale c'è la Val dl'Ert, il parco di arte pubblica da visitare con le ciaspole o i ramponcini.

Per ogni edizione della Biennale d'arte SMACH, tra gli artisti partecipanti vengono selezionate le opere che entrano a far parte della collezione permanente de la Val dl'Ert. Attualmente sono 23 le opere che, in un parco incontaminato di 25 ettari, compongono un percorso di sculture e installazioni ambientali progettate appositamente per essere collocate nella natura. Così, quando il parco è completamente imbiancato, l'escursione si trasforma in un'esperienza sorprendente.

Per completare la full immersione nell'arte, e riprendere calore subito dopo l'escursione, si può accedere alMuseum Ladin che dista solo 150 mt dall'ingresso del parco. www.smach.it/art-park



8/13 10/13 Menu