La smart #1 è proposta nella versione trazione posteriore e offre un gruppo motopropulsore elettrico da 200 kW abbinato ad una batteria di 66 kWh e un tempo di ricarica con sistema da 800 V con corrente alternata dal 10-80% a 22 kW in soli 3,5 ore. Con la ricarica super veloce sono necessari meno di 30 minuti. La velocità massima della vettura è di 180 kmh, mentre l'autonomia dichiarata dal costruttore è compresa fra 420 o 440 km a seconda della batteria. La nuova Smart ha un Cx di 0,29, un risultato da record se confrontato coi concorrenti e un dato importante poiché è il fattore che più influenza in una vettura a motore elettrico è consumo di energia e di conseguenza l'autonomia, oltre a limitare i frusci aerodinamici e garantire stabilità alle alte velocità. La piattaforma di base della nuova vettura è inedita, con una caratteristica principale diun passo molto lungo per la tipologia di uso, quello urbano a cui si rivolge, ma anche per ospitare al meglio il pacco di batterie. Il passo è di 2750 mm, più ristretto rispetto alla Mercedes EQA che si traduce in più spazio per le gambe dei passeggeri dietro.

Per saperne di più clicca sul listino