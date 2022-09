La nuova Smart #1 deve ancora arrivare in concessionaria ma è pronta ad inaugurare una vera e propria rivoluzione nel mondo Smart. La smart #1 è proposta nella versione trazione posteriore e offre un gruppo motopropulsore elettrico da 200 kW abbinato ad una batteria di 66 kWh e un tempo di ricarica con sistema da 800 V con corrente alternata dal 10-80% a 22 kW in soli 3,5 ore. Con la ricarica super veloce sono necessari meno di 30 minuti. La velocità massima della vettura è di 180 kmh, mentre l’autonomia dichiarata dal costruttore è compresa fra 420 o 440 km a secondo della batteria. Smart #1 è in grado di garantire livelli di sicurezza di notevole livello per tutto passeggeri a bordo grazie a dei sistemi di assistenza alla guida come il cruiser contro adattivo con funzione Stop & Go e quello che consente il mantenimento della corsia. Ai sistemi di sicurezza si aggiungono le soluzioni più pratiche come il sistema di parcheggio in automatico utile soprattutto in città, ma che anche la gestione che è del tipo sempre in automatico dell’impiego degli abbaglianti quando la vettura sarà naturalmente utilizzata nei viaggi lunghi o fuori porta. In tema di design esterno il suv Smart propone dei dettagli insoliti come le maniglie a scomparsa, le portiere senza telaio e il tetto panorama in vetro. Il rapporto tra superficie e dimensioni è ottimizzato al massimo: la nuova smart #1 è, infatti, lunga di 4.270 mm, larga 1.636 e alta 1.822 mm e ha un passo di 2.750 mm oltre ad una dotazione di cerchi in lega fino a 19 pollici. All'interno il suv offre un infotainment che è personalizzabile con touch screen 3D e uno schermo da 12,8 pollici che utilizza l’intelligenza artificiale oltre ad essere attivabile con dei comandi vocali. In aggiunta è anche disponibile il tachimetro digitale full HD da 10 pollici.

