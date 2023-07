Smart #1, prime consegne in agosto. Al via l’offerta di noleggio. Come va la Pro+

Ascolta la versione audio dell'articolo

Smart #1 è pronta a sbarcare anche nei 32 centri di vendita italiani dopo Germania, Francia e Svizzera. Il crossover compatto, infatti, sarà negli showroom nazionali all'inizio di agosto in ritardo dovuto ai problemi di fornitura delle componenti. Oltre ai 650 preordini sottoscritti si potranno acquistare le smart #1 con un'offerta di noleggio dedicata Smart mobility RENT.

Smart #1, com'è la formula del noleggio

La proposta di noleggio tutto incluso per la Smart #1 è stata realizzata in collaborazione con ALD Automotive oltre ad essere disponibile per tutti i contratti sottoscritti entro il 30 settembre 2023. Di base il pacchetto prevede 48 canoni mensili da 579 euro, Iva inclusa, con anticipo di 5.000 euro per un chilometraggio di 60.000 km per 4 anni. Previste anche formule alternative.

Smart #1, come va alla guida l’entry lever Pro+

Alla guida della versione entry level Pro+ con motorizzazione da 272 cv e trazione a due ruote motrici, la Smart #1 si è fatta apprezzare per l'equilibrio generale e per la qualità costruttiva. Bene anche gestione della rigenerazione e le modalità di guida in grado di cambiare il carattere dell’auto. Ricca la dotazione degli allestimenti. La base ha la guida semiautomatica di Livello 2.

Smart #1, l’aerodinamica utile per aumentare l’autonomia

Le forme smussate della carrozzeria, con maniglie delle porte a scomparsa e prese d'aria di dimensioni ridotte, lasciano intendere l'attenzione data all'aerodinamica di ridurre il fabbisogno di corrente e aumentare l'autonomia. Che è molto buona, almeno 400 km, grazie ai 61 kWh effettivi della batteria al litio, posta sotto il pianale per tenere basso il baricentro dell'auto.

Smart #1, la Pro+ offer 10 litri in più nel piano di carico

La Smart #1 non si fa mancare neppure un pratico divano scorrevole di 13 cm. Non molto esteso lo spazio per il bagagliaio, da 313 e fino a 976 litri: solo la base Pro+, quella del test, che è priva del subwoofer sotto il piano di carico offre 10 litri in più. Un altro piccolo vano di 15 litri che è sotto il cofano anteriore può comunque stivare degli oggetti che non troppo voluminosi.