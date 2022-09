Smart #1, tutto quello che c'è sapere sul crossover elettrico

Ascolta la versione audio dell'articolo

La prima di una generazione. La Smart #1 segna una svolta per il marchio nato tedesco e ora al 50% cinese grazie alla partnership con Geely. Diventata una crossover elettrica disponibile in due versioni a due o quattro ruote motrici, la Smart #1 arriverà in concessionaria da gennaio anche in versione Brabus accreditata di una potenza di ben 428 cavalli.

Smart #1, dimensioni

Realizzata sulla piattaforma Sea di Geely, la Smart #1 è lunga di 4.270 mm (che salgono a 4.300 sulla Brabus), larga 1.636 e alta 1.822 mm, ha un passo di 2.750 mm e può montare cerchi in lega fino a 19 pollici. Aprendo il vano di carico, si parte da 273 litri che salgono a 411 facendo scorrere il divano posteriore in avanti. Per quanto riguarda i cavi di ricarica, si possono posizionare nel doppio fondo o nello spazio ricavato sotto il cofano anteriore con una capacità di 11 litri.

Interni Smart #1

Gli interni della Smart #1 segnano un punto di svolta con il passato a partire dal grande schermo a centro plancia da 12.8 pollici, da dove gestire l’inedito sistema di infotainment realizzato in collaborazione con Ecarx dotato di assistente con intelligenza artificiale rappresentato dalla volpe Fox e di molteplici modalità come “intrattenimento” o “pet” quando si lasciano animali a bordo. Nonostante diverse soluzioni riportino la mente all’ecosistema Tesla, complessivamente la #1 mostra un elevato grado di innovazione tecnologica che la distingue dalla concorrenza e ne conferma l’animo Smart. Grazie al processore Qualcomm Snapdragon 8155, dotato di 12 Gb di Ram e 128 Gb di spazio d’archiviazione, il sistema mostra fluidità e rapidità nelle operazioni. Mancherà invece al lancio la connettività con Apple CarPlay e Android auto, attesa in modalità wireless nella seconda metà del 2023. Grazie agli aggiornamenti Over the air si potranno avere i due protocolli di comunicazione anche senza passare in officina.

Smart #1, versioni e dotazioni

Completa la dotazione in arrivo sulla Smart #1. Oltre agli accessori già disponibili sull’allestimento Pro+, dove non mancano un lungo elenco di sistemi di assistenza alla guida, telecamera a 360 gradi, assistenza vocale intelligente, luci a Led e portellone posteriore elettroattuato, la versione Premium offre l’audio system firmato Beats, Head-Up Display, fari CyberSparks+ Led Matrix e assistenza automatica per il parcheggio. La Launch Edition aggiunge tra i vari accessori l’assistenza automatica per il parcheggio e i cerchi in lega da 19 pollici.

Smart #1, scheda tecnica

Due le versioni disponibili in arrivo sulla Smart#1, a due o quattro ruote motrici. Per quanto riguarda la potenza scaricata a terra si parte da 200 kW (275 cavalli) e 343 Nm di coppia massima delle versioni a due ruote posteriori, mentre la Brabus raggiunge i 315 kW complessivi (428 cavalli) erogati dai due motori che assicurano anche la trazione integrale. Per tutte velocità massima limitata a 180 km/h, mentre lo scatto da 0 a 100 km/h varia dai 6.7 secondi delle versioni a due ruote motrici ai 3.9 della Brabus.