Smart 24 Condominio, l’offerta completa per gli amministratori

Accesso smart

Accessibile da tutti i dispositivi in qualsiasi momento, Smart24 Condominio permette di consultare la piattaforma e i contenuti salvati anche mentre si sta viaggiando. Si potranno condividere con clienti, condòmini e colleghi articoli e documenti di loro interesse. Il motore di ricerca intelligente consente di trovare subito le risposte che si stanno cercando.

Le versioni

Il prodotto è disponibile in due versioni: la versione START comprende il modulo Condominio ed è realizzata per gli amministratori di condomino organizzati in studi professionali di piccole o medie dimensioni. La versione PRO comprende tutti i moduli tematici e risponde alle esigenze di studi professionali, agenzie e società di gestione immobiliare che, oltre all’amministrazione del condominio, si occupano della gestione dell’immobile concludendo contratti di compravendita e locazioni, della ristrutturazione e della manutenzione dell’edificio.

Come si compra