Smart #3, abbiamo guidato il suv coupé elettrico. Ecco come è fatto e come va

L’offensiva della nuova Smart nata dal matrimonio tra la cinese Geely e la tedesca Mercedes che prevede solo modelli elettrici prosegue con la #3. Saltando pare definitivamente il numero 2, la Smart sforna l’interpretazione coupé del suv #1, alle quale affiancherà nei prossimi due anni altrettante nuove auto. Tra le prime due Smart che nascono in Cina ci sono tanti punti di contatto, a partire dalla condivisione dall’architettura e dei powertrain. Tuttavia, la No. 3 porta al debutto anche una batteria di capacità inferiore a quella originaria destinata a una versione d’ingresso dell’intera gamma Smart. Questa “pila” fa partire il listino da una quota con cui può giocare meglio la sua partita con quelli delle altre vetture compatte elettriche, fra le quali non c’è nessuna che propone un suv-coupé.

Smart #3, robusta e slanciata

Al primo colpo d’occhio la #3 sembra la semplice interpretazione in chiave sportiveggiante del suv #1, ma non è esattamente così perché è un po’ più robusta. Infatti, pur basandosi anch’essa sull’architettura Sae sviluppata da Geely assieme ai powertrain e alle batterie, è lunga 4,40 metri ovvero quasi una decina di centimetri in più della #1, larga 1,84 metri, alta 1,55 metri e ha un passo un po’ più lungo: 2,78 metri. Così se la #1 si colloca a tutti gli effetti fra i suv compatti, la #3 insidia anche quelli di taglia media. Per quanto riguarda l’estetica, l’outfit della #3 si sviluppa seguendo il design minimal definito dal centro stile Mercedes (al quale la joint-venture sino-tedesca assegna il compito di vestire le nuove Smart) che ha debuttato con la #1 che definisce forme arrotondate e muscolose, un frontale aggressivo impresso dal disegno a naso di squalo, firme luminose che percorrono frontale e coda, oltre a un mix di richiami alla tradizione Smart con l’espressione del frontale e a quello della Mercedes, in questo caso disegnando una parte posteriore che ricorda quella della Eqa. Esteticamente la #3 si distingue per la silhouette slanciata impressa dall’andamento del padiglione, che spiove sulla coda accentuando l’attenzione posta nei confronti dell’aerodinamica, che si traduce in un Cx di 0,27, uno dei migliori in assoluto per il settore dei suv-coupé.

Smart #3, interno originale e hi-tech

L’abitacolo è ampio anche posteriormente e arredato sulla falsariga di quello della #1. Infatti, la presentazione differisce, in pratica, solo per pochi dettagli, come le bocchette centrali della climatizzazione rotonde anziché oblunghe. Il layout dell’ambiente è sempre personalizzato dalla consolle centrale molto alta, che crea un effetto avvolgente attorno al guidatore e al passeggero anteriore. Sulla plancia campeggiano il display della strumentazione da 9,2” e, al centro, quello da 12,8” dell’infotainment. con un’interfaccia originale animata da un mappamondo e dai volteggi di un ghepardo disegnati con tratti infantili. Inoltre, dal terzo livello di allestimento c’è anche l’head display da 10,25”. Lo schermo dell’infotainment è il centro nevralgico della vettura perché da lì si gestiscono climatizzazione, hi-fi, navigazione, configurazioni vettura, step del recupero di energia nei rallentamenti, regolazioni dei retrovisori che poi va completata con i tasti sul volante, impostazioni degli Adas e apertura del portellone posteriore. Insomma, Tesla docet anche in casa Smart. Tornando al bagagliaio la capacità spazia da 370 a 1.160 litri, ai quali si aggiungono altri 15 litri nel vano anteriore che è utile per i cavi della ricarica.

Smart #3, la gamma è formata da cinque versioni

Prima di passare alla radiografia della #3 vanno elencate la composizione della famiglia e i prezzi per correlarle alle caratteristiche tecniche di ognuna delle cinque versioni e le loro autonomie. Il suv-coupé è proposto al lordo degli eventuali incentivi applicabili in funzione del prezzo a 39.000 euro nel caso della Pro, a 44.000 in quello della Pro+, a 47.000 euro in quello della Premium e della 25th Anniversary che rammenta il 25esimo compleanno del brand e a 51.000 euro in quello della Brabus. Quest’ultima, si distingue dalle altre per la caratterizzazione sportiva della carrozzeria e, ancora di più, per quella dell’abitacolo. Tutte le #3 montano sette airbag e offrono Adas che generano un sistema di guida semi-autonoma di livello 2 avanzato.

Smart #3, due powertrain, due taglie di batterie e trazione posteriore o integrale

La #3 è offerta con gli stessi motori e con le stesse combinazioni di trazione della #1. Tuttavia, al momento, aggiunge la versione Pro alle Pro+, Premium e 25th Anniversary anch’esse monomotore con 272 cavalli con 343 Nm di coppia e a trazione posteriore. Invece, la Brabus è spinta da un sistema bimotore con 428 cavalli e 543 Nm di coppia che forma anche la trazione integrale. A prescindere dalla potenza la velocità è autolimitata a 180 all’ora. Per quanto riguarda l’accelerazione la Brabus brucia lo 0-100 in 3”7, mentre le altre raggiungono questo traguardo in 5”8. Come anticipato, la #3 porta al debutto con la nuova versione Pro una batteria da 49 kWh, che promette un’autonomia di 325 chilometri, che si ricarica dal 10 all’80 % in corrente alternata a 7,4 kW in cinque ore e mezza e in corrente continua fino a 130 kW in mezzora. Le altre versioni adottano una batteria sempre Ncm (litio, nickel cobalto, manganese) da 66 kWh, ricaricabile dal 10 all’80% con impianti in corrente alternata da 22 kW in tre ore oppure in corrente continua con colonnine fino a 150 kW in mezz’ora. Per quanto riguarda le autonomie sono di 415 chilometri per la Brabus, di 435 chilometri per la Pro+, di 455 chilometri per la Premium e la 25th Anniversary dolate di pompa di calore.