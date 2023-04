Smart #3, il suv coupé in anteprima al salone di Shanghai

Ascolta la versione audio dell'articolo

Debutta al Salone di Shanghai (fino al 27 aprile) il primo suv coupé, ovviamente elettrico, firmato Smart, joint venture tra Geely e Daimler Mercedes. Si chiama smart#3 e mantiene declinandole in un formato a ruote alte le linee filanti della #1.

Frontale minimal con la mascherina ovviamente chiusa anche la #3 è proposta solo nella variante elettrica. La nuova Smart ha un body slanciato per migliorare l'efficienza aerodinamica, tanto che il Cx è di 0,27, uno dei più bassi in assoluto fra i suv coupè oggi sul mercato.

Le differenza rispetto alla #1 si concentrano nella coda, con un lunotto inclinato avvolto da uno spoiler in nero lucido. Le fiancate sono, invece, più massicce e la vetratura leggermente più ridotta per esaltare la muscolosità dell'auto. Le prime informazioni ufficiali ricavate dal sito del Ministero dell'Industria e della Tecnologia cinese parlano di una lunghezza di 4,4 metri, una larghezza di 1,80 e un'altezza di 1,60 metri, con un'abitabilità interna superiore di 35 mm rispetto alla #1. A bordo si ritrova la stessa plancia minimalista con prese d'aria a turbina e uno schermo centrale da 12,8 pollici. Il grande tetto panoramico e le luci di ambiente contribuiscono poi a garantire sia vivacità che colore agli interni della vettura.

Per il momento il brand non parla di motorizzazioni anche se dovrebbero essere le stesse unità disponibili sulla #1. La versione base, dunque, monterà l'identico motore elettrico da 272 cv, mentre la più potente Brabus disporrà di 428 cv grazie al doppio motore. Ulteriori informazioni saranno disponibili nel corso della presentazione al Salone con qualche dettaglio in più anche sui possibili prezzi per i modelli destinati all'Europa. Dopo l'anteprima al Salone di Shanghai, la nuova smart #3 sarà presentata in anteprima europeo all'IAA di Monaco di Baviera in programma all'inizio di settembre, mentre il lancio sul mercato europeo è invece previsto per l'inizio del 2024.