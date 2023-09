Smart #3, il suv elettrico adesso è anche coupé

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo il debutto al salone di Shanghai la Smart #3 arriva in Europa sfilando a quello tedesco di Monaco. La seconda Smart del nuovo corso, ovvero quello iniziato con il trasloco dalla Germania alla Cina sotto la spinta della joint venture paritetica tra Mercedes e Geely, è un ruote alte elettrico come la #1 ma si distingue per la linea da suv-coupé. La nuova era del brand che venticinque anni fa ha inventato la citycar del 21esimo secolo prosegue, quindi, con un capitolo che la stacca ancora più dalla precedente, sebbene senza rinnegare né l'originalità stilistica né tantomeno la trazione elettrica, adottata definitivamente qualche tempo fa da tutte le ForTwo e ForFour.

Smart #3, robusta ma slanciata

Al primo colpo d'occhio la #3 sembra la semplice interpretazione in chiave sportiveggiante della #1 da poco in vendita, ma non è esattamente così perché è un po' più robusta. Infatti, pur basandosi anch'essa sull'architettura Sae sviluppata da Geely, peraltro assieme a quanto nascondono le vesti, è lunga 4,40 metri ovvero quasi unaventina in più della #1, larga 1,84 metri, alta 1,55 metri e ha un passo un po' più lungo: 2,78 metri.

Così se la #1si colloca a tutti gli effetti fra i suv compatti, la #3 insidia anche quelli di taglia media. Per quanto riguarda l'estetica, l'outfit della #3 si sviluppa seguendo il design minimal definito dal centro stile Mercedes (al quale la joint-venture sino-tedesca assegna il compito di vestire le nuove Smart) che ha debuttato con la #1 che definisce forme arrotondate e muscolose, un frontale aggressivo impresso dal disegno a naso di squalo, firme che arrivano a percorrere frontale e coda, oltre a un mix di richiami al mondo Smart, in particolare con l'espressione del frontale, e a quello della Stella a Tre Punte in questo caso disegnando una parte posteriore che ricorda quella della Mercedes Eqa. Ovviamente, esteticamente la #3 si distingue per la silhouette slanciata impressa dall'andamento del padiglione, che spiove sulla coda accentuando l'attenzione posta nei confronti dell'aerodinamica, che si traduce in un Cx di 0,27, uno dei migliori in assoluto per il settore dei suv-coupé.

Smart #3, interno originale e hi-tech

L'abitacolo è ampio anche posteriormente e arredato sulla falsariga di quello della #1. Infatti, la presentazione differisce, in pratica, solo per pochi dettagli, come le bocchette della climatizzazione circolari anziché oblunghe. Il layout dell'ambiente è sempre personalizzato dalla consolle centrale molto alta, che crea un effetto avvolgente attorno al guidatore e al passeggero anteriore. Sulla plancia campeggiano il display della strumentazione da 9,2” e, al centro, quello da 12,8” dell'infotainment. con un'interfaccia originale animata da un mappamondo e dai volteggi di una volpe disegnati con tratti infantili. Inoltre, dal secondo livello di allestimento c'è anche l'head display da 10,25”. Come sulla #1, lo schermo dell'infotainment è il centro nevralgico della vettura perché da lì si gestiscono climatizzazione, hi-fi, navigazione, configurazioni vettura, step del recupero di energia nei rallentamenti, regolazioni dei retrovisori, impostazioni degli Adas e apertura del portellone posteriore. Da quest'ultimo si accede a un bagagagliao con una capacità che spazia da 370 a 1.160 litri.

Smart #3, la gamma rammenta anche i 25 anni del marchio

Il suv-coupé che sarà commercializzato all'inizio del 2024 è proposto in quattro allestimenti: Pro+, Premium, 25th Anniversary e Brabus. Fra questi c'è quello dedicato al 25esimo compleanno del marchio. Questa versione si distingue per la carrozzeria bianca con dettagli rossi, particolari ispirati alla Brabus, tetto panoramico arricchito all'interno da Led, sedili rivestiti in pelle anteriormente con poggiatesta integrati e impianto hi-fi Beats con tredici altoparlanti. A prescindere dall'allestimento tutte le versioni montano sette airbag e Adas che generano anche un sistema di guida semi-autonoma di livello 2 avanzato.

