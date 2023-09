Smart #3, il suv elettrico diventa coupé

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Debutta in Europa il suv-coupé elettrico #3: il secondo modello della nuova era di Smart. Sarà commercializzato all’inizio del 2024. Al primo colpo d’occhio il nuovo modello sembra la semplice interpretazione in chiave sportiveggiante della #1. Tuttavia, non è così perché è più grande. Infatti, è lunga 4,40 metri, larga 1,84 metri, alta 1,55 metri e ha un passo che arriva a 2,78 metri, pur basandosi anch’essa sull’architettura Sae sviluppata da Geely (Smart è una joint venture tra Mercedes e la il gruppo cinese) assieme a quanto nascondono le vesti. Invece, la linea muscolosa, aerodinamica e proporzionata della #3 è frutto del centro stile Mercedes. Lo stile è caratterizzato sia dalle superfici arrotondate sia dalla silhouette in cui risalta il padiglione che spiove sulla coda.

L’interno ripropone la stessa atmosfera minimal e hi-tech della #1. Infatti, il layout dell’ambiente è personalizzato dalla consolle centrale molto alta che crea un effetto avvolgente attorno al guidatore e al passeggero anteriore, mentre sulla plancia campeggiano il display della strumentazione da 9,2” e quello centrale da 12,8” dell’infotainment da cui si gestiscono tutte le funzioni e i servizi della vettura.

Loading...

La gamma della #3 si declina nelle versioni Pro+, Premium e 25th Anniversary monomotore con 272 cavalli a trazione posteriore e Brabus, bimotore con 428 cavalli e trazione integrale. Tutte adottano una batteria al litio, nickel cobalto e manganese da 66 kWh con autonomia fino a 455 km e ricaricabile dal 10 all’80% con in corrente alternata a 22 kW in 3ore o in continua fino a 150 kW in mezz’ora.