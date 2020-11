Smart city: salute intelligente ed energia diffusa Se ne parla allo Smart City Tour di Huawei, per registrarsi cliccare qui.

Che cos'è una città intelligente? È uno spazio urbano smart, che grazie alle tecnologie digitali distribuisce meglio l'energia e le risorse, migliora la mobilità, rafforza l'economia, aumenta la qualità della vita e la salute dei suoi abitanti.

Le tecnologie innovative, tra cui 5G, Internet delle Cose, Intelligenza artificiale e servizi cloud, stanno contribuendo sempre più al modo in cui le città vengono gestite e governate. Incentivando partenariati tra settore pubblico e privato, favorendo la partecipazione dei cittadini, rendendo possibile un modello di co-creazione, le smart city faciliteranno anche un processo decisionale più aperto, portando alla realizzazione di un nuovo mondo incentrato sulle persone.



Il processo di cambiamento delle città, a partire dalla gestione dell'energia, avviene negli smart campus: scuole, condomini, ospedali, aziende, centri commerciali, sedi culturali e istituzionali che diventano più efficienti e sostenibili.

Nel prossimo decennio anche l'Italia dovrà raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione posti dalla comunità internazionale e dalla Ue, e quindi rendere sempre più efficiente produzione e consumo di energia e puntare sempre più sulle rinnovabili, la vera energia smart per le città.



Gli impianti, soprattutto quelli fotovoltaici - il solare farà la parte del leone nei prossimi anni secondo le previsioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia - saranno sempre più digitalizzati e automatizzati, faranno uso dell'Intelligenza artificiale. Aumenterà in modo crescente lo storage. Grazie al fotovoltaico distribuito crescerà l'uso delle cosiddette Centrali Elettriche Virtuali, un'aggregazione di unità di generazione, accumulo e consumo decentralizzate nella rete elettrica, coordinate attraverso un sistema di controllo centrale.

La Smart Energy, insieme alla Smart Healthcare, sarà al centro dell'appuntamento con Huawei a Palermo il prossimo 10 novembre, nell'ambito del Huawei Smart City Tour: sette eventi online interattivi dedicati ad altrettante aree territoriali italiane, per condividere conoscenze e possibilità tecnologiche e costruire insieme la Smart Italy del futuro.

La tappa palermitana è un appuntamento per Sicilia e Calabria.

Ci si può registrare a questo link per partecipare.



Huawei offre soluzioni energetiche intelligenti per i data center ed è anche leader mondiale nella produzione di inverter fotovoltaici, mettendo in campo numerose soluzioni per la Smart Energy, anche in Italia, per tutti i segmenti di mercato: residenziale, commerciale, industriale.

Ma Huawei, con i suoi prodotti e soluzioni, contribuisce anche alla diffusione della Smart Healthcare e alla lotta contro il coronavirus. Huawei Cloud, per esempio, fornisce servizi cloud estremamente affidabili e sicuri e piattaforme IoT per le strutture sanitarie. Nei mesi scorsi, l'azienda ha lanciato un piano d'azione globale grazie ai servizi basati anche sull'Intelligenza artificiale. Un esempio è Huawei Cloud EIHealth, un'innovativa piattaforma gratuita che offre servizi come il rilevamento del genoma virale, l'identificazione di farmaci antivirali utilizzando simulazioni computerizzate e l'analisi delle Tac assistita da intelligenza artificiale.

Digital Hospital fornisce ai grandi ospedali una piattaforma condivisa, collaborativa e mobile. È dedicato alla costruzione di un ecosistema aperto che rende gli ospedali più avanzati e sostenibili e il trattamento dei pazienti più efficiente e personalizzato.

La rete Agile di Huawei per e-Hospital permette agli utenti ospedalieri un accesso ibrido cablato e wireless, abilita servizi intranet ed extranet, servizi ospedalieri locali e in remoto e assistenza medica mirata. Sostiene le reti che devono operare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con tecnologie di virtualizzazione, SDN e wireless, e migliora la sicurezza.

La soluzione di Biomedicina end-to-end fornisce alle aziende sanitarie i servizi di elaborazione e archiviazione necessari per analizzare enormi quantità di dati, facilitando il trattamento medico di precisione. Medical Images consente invece di realizzare immagini mediche per diagnosi utilizzando apparecchiature di dimensioni contenute e connesse in rete, con stampanti 3D, e permette anche la consultazione a distanza.

Il link per la registrazione alle tappe-evento del Huawei Smart City Tour:

https://e.huawei.com/it/special_topic/event/2020q3/2020_Italy_SmartCityTour



