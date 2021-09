La nuova era di Smart è iniziare al Salone di Monaco 2021. La smart Concept #1, prossima alla produzione, trasferisce le dimensioni esterne molto compatte e il tradizionale design smart in un nuovo concetto di veicolo. Realizzata su una piattaforma nativa Bev, la Smart Concept #1 non ha svelato le caratteristiche della motorizzazione elettrica e l’autonomia a disposizione ma si attendono chilometraggi sopra i 400 chilometri. Tra le novità anche un nuovo modello di vendita, con una maggiore presenza online. La nuova Smart Concept è caratterizzata dai tradizionali sbalzi ridotti su anteriore e posteriore e da uno stile moderno. Uno degli elementi centrali del design è rappresentata dal tetto in cristallo, profilato da una cornice illuminata, dalle porte con aperture a libro e dai finestrini senza telaio. A questo si aggiungono i cerchi da 21 pollici. Sul fronte delle dimensioni (lunghezza/larghezza/altezza in mm: 4.290/1.910/1.698; passo: 2.750 mm), la Concept #1 nasce per affrontare il traffico cittadino.



