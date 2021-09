Smart Concept #1, il suv elettrico concept debutta all'IAA Mobility

2' di lettura

La nuova Smart Concept #1 debutta alla prima edizione dell'IAA Mobility di Monaco di Baviera. La smart Concept #1, prossima alla produzione, trasferisce le dimensioni esterne molto compatte e il tradizionale design smart in un nuovo concetto di veicolo. Realizzata su una piattaforma nativa Bev, la Smart Concept #1 non ha svelato le caratteristiche della motorizzazione elettrica e l'autonomia a disposizione ma si attendono chilometraggi sopra i 350 chilometri. Tra le novità anche un nuovo modello di vendita, con una maggiore presenza online.

Smart Concept, le foto del nuovo crossover elettrico Photogallery8 foto Visualizza

Stile e dimensioni

La nuova Smart Concept è caratterizzata dai tradizionali sbalzi ridotti su anteriore e posteriore e da uno stile moderno. Uno degli elementi centrali del design è rappresentata dal tetto in cristallo, profilato da una cornice illuminata, dalle porte con aperture a libro e dai finestrini senza telaio. A questo si aggiungono i cerchi da 21 pollici. Sul fronte delle dimensioni (lunghezza/larghezza/altezza in mm: 4.290/1.910/1.698; passo: 2.750 mm), la Concept #1 nasce per affrontare il traffico cittadino.

Interni connessi

Uno degli elementi di design più significativi degli interni della smart Concept #1 è la console centrale, che si estende tra i sedili anteriori e si integra senza soluzione di continuità con il design esclusivo del cruscotto. L'elemento di comando centrale è rappresentato dallo schermo tattile 3D indipendente, con display da 12,8 pollici. La nuova generazione di modelli smart sarà dotata di un computer centrale che controlla quattro principali domini: infotainment, sistemi di assistenza alla guida, funzioni specifiche per la mobilità elettrica e architettura elettrica/elettronica del veicolo (architettura E/E). Grazie agli aggiornamenti software Ota, oltre il 75% di tutte le unità di controllo motore (Ecu) può essere continuamente aggiornato da remoto. Il design esclusivo dell'interfaccia di controllo, presentato per la prima volta nella smart Concept #1, è particolarmente intuitivo. Una sfera tridimensionale è l'elemento di menu centrale di uno schermo tattile da 12,8 pollici ad alta risoluzione. Un avatar IA aiuta l'utente a navigare tra i diversi menu e le diverse funzioni. Grazie all'intelligenza artificiale, questo assistente virtuale apprende continuamente dal comportamento dell'utente e può così adattarsi sempre più alle preferenze individuali. Una nuova app per smartphone, appositamente sviluppata per smart, contribuirà ad accrescere il livello di comfort. Oltre alla funzione di chiave digitale, permetterà, infatti, anche l'integrazione di vari servizi e funzioni in rete nell'ecosistema digitale dell'utente. Il premium sound system Beats assicura una perfetta acustica di bordo.

La nuova era cinese

Con la creazione della joint venture smart Automobile Co., Ltd., alla fine del 2019 Mercedes-Benz AG e Geely Automobile hanno intrapreso un nuovo capitolo della storia aziendale. I due partner paritari intendono trasformare smart in un produttore leader a livello globale di veicoli premium elettrici. La rete di Geely si occuperà dello sviluppo della nuova generazione smart, mentre lo stile di interni ed esterni sarà curato dal design network globale di Mercedes-Benz.