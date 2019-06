Smart contract: innovazione utile a supportare accordi più ampi di Dario Aquaro

(Adobe Stock)

3' di lettura

«Code is law» è un principio da affermare con cautela. È vero, ci sono già diversi esempi di servizi digitali in cui a dettar legge (law) è il codice inform atico di programmazione (code). E, se il contratto è di tipo elementare, non c’è alcun problema. Ma le cose cambiano quando il codice non è in grado di rappresentare tutte la complessità dell’accordo, scoprendo il fianco sul lato giuridico.

La questione è centrale anche alla luce del decreto Semplificazioni, il Dl 135/2018 convertito dalla legge 12/2019, che ha introdotto nel nostro ordinamento le definizioni di “smart contract” e di “tecnologie basate su registri distribuiti” (Dlt), di cui fanno parte le blockchain.

Il Notariato italiano – che sul tema blockchain e dintorni si è attivato da tempo – ha dedicato un primo studio a queste novità normative. Chiudendo con una lettura: lo smart contract può essere l’unica fonte contrattuale tra le parti solo nell’ipotesi di un accordo dalla struttura assai basilare. O meglio: può essere uno strumento esecutivo di supporto, certamente valido e innovativo, ma parte di un più ampio rapporto contrattuale.

Gli aspetti giuridici

«Un programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse». Così la legge italiana definisce lo smart contract, attribuendogli il valore della forma scritta «previa identificazione delle parti interessate».

Il pallino è ora nelle mani dell’Agid, l’Agenzia per l’Italia digitale che ha il compito di preparare le linee guida sulle procedure di identificazione informatica delle parti, ma anche gli standard tecnici che le blockchain dovranno rispettare per produrre gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica, in coerenza con la normativa europea e nazionale. Su linee guida e standard tecnici – che sarebbero dovuti arrivare entro metà maggio (90 giorni dall’entrata in vigore della legge) – è adesso all’opera un gruppo di lavoro istituito dall’Agid.