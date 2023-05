Smart e-cup: Atlante partner per la ricarica ultra-rapida

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

La transizione energetica è sempre più uno dei punti cardine del mondo automotive e il motorsport, che del mondo auto ne è la massima espressione, non fa eccezione. È per questo motivo che Atlante, figura di spicco nel mondo delle ricariche ultra-rapide per veicoli elettrici, ha scelto di recitare un ruolo da protagonista nell'e-motorsport offrendo il suo know-how ‘energetico' alla smart e-cup, la serie full electric voluta da Mercedes-Benz Italia. Il primo appuntamento è il 21 maggio a Misano Adriatico.

Smart e-cup: una nuova visione sulla ricarica

A partire dalla stagione 2023, la sesta dell'incredibile storia del primo, e ad oggi unico, campionato al mondo dedicato ad una vettura turismo elettrica, Atlante sarà energy partner della smart e-cup, portando in pista il proprio punto di vista sul settore della ricarica pubblica rapida e ultra-rapida per veicoli elettrici e supportando in maniera importante la competizione e, in generale, l'intero settore della mobilità elettrica.

Loading...

Atlante è una società del Gruppo NHOA, già Engie EPS, player globale nello stoccaggio di energia e nell'e-mobility, che mira a sviluppare tecnologie in grado di guidare la transizione verso l'energia pulita e la mobilità sostenibile per creare un futuro migliore per le prossime generazioni in armonia con il nostro pianeta. Oggi Atlante è impegnata nella costruzione della più grande rete di ricarica rapida e ultra-rapida del Sud Europa, con oltre 2.600 punti di ricarica online e in costruzione tra Italia, Francia, Spagna e Portogallo, con l'obiettivo di superare i 35 mila entro il 2030.

Smart e-cup: 12 gare per la stagione numero sei

La sesta stagione della smart e-cup parte il 21 di maggio sul tracciato di Misano Adriatico, primo dei cinque appuntamenti che ospiteranno le 12 gare che comporranno la stagione elettrica 2023 che, come da tradizione, sono trasmesse in live streaming su oltre 60 portali web simultaneamente.