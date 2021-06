Smart EQ Forfour traino fino a 975 kg

Per sottolineare il passaggio definitivo all’elettrico sono stati adottati lievi ritocchi estetici, tra cui la fanaleria a Led e la mascherina ridisegnata. Nell’abitacolo le modifiche sono più sottili e limitate alla console centrale col vano portaoggetti davanti alla leva del selettore di marcia che si può chiudere con una serrandina. A bordo della Forfour quattro persone stanno bene, perché lo spazio a disposizione in rapporto alle dimensioni esterne è abbondante. La posizione di guida offre il piantone dello sterzo che si regola in altezza e la gamba sinistra va tenuta piegata perché l’appoggio del piede è molto arretrato. Nel traffico urbano, invece, la quattro posti è più a suo agio grazie a 150 km di autonomia. Quando ci si abitua ai 274 cm di lunghezza che consentono di sfruttare i parcheggi e al diametro di sterzata di 7,2 metri per inversioni di marcia uniche, non si riesce a fare a meno.

22/29 24/29 Menu