Smart Eq Fortwo

Incentivi auto 2022 per la Smart Fortwo elettrica. Disponibile solo in versione elettrica EQ, si presenta con una lunghezza invariata rispetto al modello a benzina (2,69 metri), ma cresce in larghezza di 10 centimetri a tutto vantaggio di abitabilità e comfort. La nuova generazione accresce ulteriormente le peculiarità tipiche di Smart quali la maneggevolezza, grazie ad un diametro di sterzata da primato (6,95 m) ed il piacere di guida con nuove funzionalità connesse. Consultare informazioni sullo stato dell'auto, ricaricare la batteria, trovare un parcheggio libero e farsi guidare fino a quest'ultimo, organizzare il carico, condividere l'auto con gli amici o la famiglia e ritrovare la vettura; tutto questo è offerto da Smart EQ Control e dai "ready to" services grazie ad alcune applicazioni mobili. L'autonomia è compresa fra i 152 e i 159 km. Con il caricatore di bordo opzionale da 22 kW per ricaricare la batteria dal 10 all'80% tramite wallbox o una colonnina pubblica bastano meno di 40 minuti. Nel dettaglio la Smart Fortwo coupé Eq passion è unga 269 cm, larga 166 cm, alta 156 cm con un bagagliaio da 260 a 350 litri. Nella versione EQ fortwo passion costa 27.601 euro incentivi esclusi con motorizzazione elettrica (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 60 kW/82 cavalli ed una coppia massima di 160 Nm . La trazione è anteriore. L'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 11,6 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 130 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.095 kg.

