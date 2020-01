Smart Eq offerta di serie con la wallbox Enel X per ricaricare nel garage di casa La piccola citycar, disponibile per la prima volta solo in versione full electric, si riallaccia al colosso energetico insieme a tutti i modelli a batteria della Stella di Massimo Mambretti

Il gruppo Daimler rinnova in Italia l'accordo con Enel X in concomitanza con l'imminente arrivo della nuova generazione della Smart che ora è offerta, in tutte le sue declinazioni, soltanto nella versione Eq con powertrain elettrico da 82 cv. L'operazione riconferma una partnership che, sinora, ha permesso di dotare i parcheggi privati di 1.200 clienti italiani della smart a batteria, che ha debuttato più di dieci anni fa con la versione Electric Drive.

L'intesa prevede ancora la fornitura e l'installazione senza sovrapprezzo, previo accertamento dell'idoneità dell'impianto elettrico a cui viene connessa, di una wallbox di ricarica domestica da 3,7 kW dotata di un proprio cavo per la ricarica a chi acquista una Smart Eq Fortwo o Forfour. Rispetto al passato c'è, tuttavia, una novità in quanto la JuiceBox di Enel X è di nuova generazione. Quindi, è ancora più intelligente, più compatta e con un sovrapprezzo può essere scelta anche nelle configurazioni da 7,4 e 22 kW. In ogni caso la JuiceBox è accompagnata per tre anni dai servizi di manutenzione e dalla garanzia.